Ludmilla revela preconceito da Globo ao cancelar participação no Prêmio Multishow: “não sou bem-vinda”

247 - Ludmilla usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (29) para anunciar que não irá mais se apresentar no Prêmio Multishow 2021. A funkeira reclamou da falta de indicação de seu nome para a categoria Cantora do Ano nos últimos dois anos. "Não sou bem-vinda", afirmou ela. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Sou a primeira cantora negra da América Latina a acumular um bilhão de streams só no Spotify. Meus clipes somam 2,5 bilhões de views. Rainha da Favela ficou meses entre as músicas mais tocadas. São os números que falam", começou ela.

"Só esse ano, lancei o Numanice ao vivo, projeto que impactou a cultura brasileira e revolucionou o mercado do pagode de um jeito jamais visto, por ser uma mulher à frente. Projeto que garantiu o vídeo musical solo mais visto de 2021 por uma cantora pop brasileira", listou a cantora.

A mulher de Brunna Gonçalves listou seus hits mais acessados e questionou a falta de indicação de seu nome para a categoria de Cantora do Ano nos últimos dois anos. "Desde que ganhei a primeira vez, impactei todo o sistema por ser a primeira cantora negra a ser indicada e a vencer essa categoria em 26 anos de prêmio", afirmou.

A funkeira venceu a categoria em 2019, mas foi vaiada pela plateia ao receber o prêmio de Música Chiclete por Onda Diferente, motivo principal de sua briga com Anitta --os fãs da cantora se organizaram para hostilizar Ludmilla e proferiram, inclusive, ataques racistas.

Também em 2019, Ludmilla assumiu seu relacionamento com Brunna. Desde então, não foi mais indicada à principal categoria do prêmio. "Uma representante das minorias, cantora negra, bissexual, funkeira, periférica. Nunca mais fui indicada na categoria Cantora do Ano", reclamou. "Infelizmente, essa é a forma que o sistema te boicota", constatou ela.

