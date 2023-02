Luís Costa Pinto: 'bolsonarista Wajngarten cometeu crime ao fazer lobby contra casas populares no litoral de SP'

Apoie o 247

247 - Em análise na TV 247, o jornalista Luís Costa Pinto, diretor da sucursal Brasília do Brasil 247, afirmou neste domingo (26) que Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro (PL), "cometeu crime" ao ter posição contrária à construção de 400 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, na região de Maresias, praia localizada em distrito da cidade de São Sebastião, litoral do estado de São Paulo. "Dirigindo-se a pessoas ricas, donos de imóveis, ele diz que atuou a favor daquele lobby contra a população", disse Costa Pinto.

O jornalista comentou a articulação entre o ex-chefe da Secom e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual por ex-funcionárias da instituição. "Um assediador, que responde a uma série de acusações de assédio moral, sexual", disse.

O ex-secretário teria interferido para que a Caixa não liberasse dinheiro para a construção das casas. "Enquanto eu estiver em Brasília, usem a minha posição lá", disse Wajngarten à Associação de Moraes de Maresias, contrária ao projeto.

Segundo o colunista, o ex-secretário de Bolsonaro "pode ter contribuído para a morte de pessoas". "Foi cometido um crime em benefício de quê? Do status quo? É crime. Ele confessou um crime".

Cidades do litoral do estado de São Paulo foram atingidas por enchentes no último final de semana. A maioria das mortes foi identificada em São Sebastião.





