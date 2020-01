Luis Costa Pinto: sob Augusto Aras, o MPF está subjugado e a denúncia contra Glenn é vexaminosa

De acordo com o jornalista Luis Costa Pinto, "sob Augusto Aras o Ministério Público Federal está subjugado, acadelado, acanalhado e submetido ao Governo chefiado por um asno. Procuradores do que já foi uma República viraram vira-latas do Palácio. A denúncia contra Glenn Greenwald é covarde, antidemocrática e vexaminosa" edit

247 - O jornalista Luis Costa Pinto bateu duro no procurador-geral da República, Augusto Aras, após a denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista do site Intercept Brasil Glenn Greenwald. "Sob Augusto Aras o Ministério Público Federal está subjugado, acadelado, acanalhado e submetido ao Governo chefiado por um asno. Procuradores do que já foi uma República viraram vira-latas do Palácio. A denúncia contra Glenn Greenwald é covarde, antidemocrática e vexaminosa", escreveu o jornalista no Twitter. A denúncia foi assinada pelo procurador da República Wellington Divino de Oliveira.

O Intercept vem divulgando irregularidades da Operação Lava Jato desde junho do ano passado e demonstrou que Sérgio Moro dava assistência às acusações dos procuradores.

Outro detalhe é que, em agosto do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes concedeu habeas corpus proibindo que Greenwald fosse investigado pelas mensagens publicadas em reportagens da Vaza Jato, no The Intercept Brasil.

"Com base nesses fundamentos, concedo, em parte, a medida cautelar pleiteada, apenas para determinar que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem à responsabilização do jornalista Glenn Greenwald pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia, ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística", escreveu Mendes.