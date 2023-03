Luis Nassif cobra da mídia tradicional cobertura sobre depoimento de Tacla Duran

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Luis Nassif cobrou nesta segunda-feira (27) da imprensa tradicional mais destaque para a cobertura sobre o depoimento de Rodrigo Tacla Duran após o advogado apontar ilegalidades do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-juiz e ex-procurador da Operação Lava Jato, respectivamente.

As declarações representam novas derrotas para os dois parlamentares. Moro tirou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva da eleição de 2018, mas, dois anos depois, foi condenado em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a suspeição do ex-juiz nos processos contra . Em 2022, o Superior Tribunal de Justiça condenou Dallagnol a pagar R$ 75 mil ao petista por conta da apresentação do PowerPoint em 2016.

O novo responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, o juiz Eduardo Appio, determinou que o advogado seja incluído no programa de proteção a testemunhas do governo federal.

O jornalista do 247 Luís Costa Pinto analisou a importância das falas de Tacla Duran para as investigações da Lava Jato.

Assista ao depoimento do advogado

Perdão! A Mônica Bérgamo também deu. — Luis Nassif (@luisnassif) March 27, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.