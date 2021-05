Luis Nassif: "o início do fim da direita no Brasil"

247 - O jornalista Luis Nassif, em sua coluna no portal GGN, avalia que “é elucidativo o desabafo do deputado Kim Kataguari, sobre como a direita jogou fora a oportunidade de ficar 20 anos no poder. A lógica dessa rota desse fim precoce se deve a dois personagens fundamentais: Donald Trump, nos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, no Brasil. Mas não apenas isso”.

“Independentemente dos desdobramentos das alianças políticas, o país caminhará, no pós-Bolsonaro, para a centro-esquerda, com a revalorização do papel do Estado, especialmente nas áreas de educação e saúde, com uma visão mais civilizada das relações de trabalho, das políticas ambientais, com um novo enfoque do federalismo – depois que os governadores se comportaram como âncoras para impedir que as loucuras de Bolsonaro jogassem o país ao mar”, escreve.

Ele considera também que “será cortado o cordão umbilical entre o Banco Central e o mercado e o controle absoluto do mercado sobre as políticas monetária e fiscal.

“Lá atrás se sabia que o país só começaria a mudar depois que visse a bocarra do monstro. Bolsonaro cumpriu esse papel didático”, avalia.

Em sua visão, “ainda haverá um bom trajeto pela frente. Levará algum tempo para que esse movimento de retomada dos valores públicos se imponha. Mas a caminhada é irreversível”.

