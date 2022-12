Luis Nassif: 'o Projeto Folha de S.Paulo se tornou apenas um retrato na parede'

O jornalista comentou a demissão do colunista Jânio de Freitas do jornal da família Frias edit

247 - Em análise publicada no jornal GGN, Luís Nassif diz que o fim da coluna de Jânio de Freitas no jornal Folha de S.Paulo "serve para o velório de um projeto que morreu quase 20 anos atrás". "O Projeto Folha se tornou apenas um retrato na parede, que sobrevivia na lembrança dos leitores através da coluna de resistência do grande Jânio".

"Mais prudente, Jânio recolheu-se mas sem, em nenhum momento, perder a dignidade. Em determinado momento contrataram Reinaldo Azevedo – antes de seu aggiornamento democrático – pretendendo criar uma polêmica que desmoralizasse Jânio. Este, que conhecia todas as malícias da mídia, percebeu que havia algo a mais atrás de Reinaldo e não entrou na disputa".

