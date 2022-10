Lula aumenta engajamento nas redes mesmo sem entrar na 'guerra digital' promovida por aliados

Apoie o 247

247 - Em meio à guerra digital instaurada entre bolsonaristas e aliados do ex-presidente Lula, como o deputado federal André Janones (Avante-MG) , as redes sociais do presidenciável petista tiveram um aumento de engajamento com posts direcionados ao eleitorado evangélico e sem promover ataques diretos à imagem de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o Monitor de Redes do Estadão, ferramenta do jornal Estado de S. Paulo , Lula aumentou em 68% o número de interações em seus perfis no Facebook e Instagram nos oito primeiros dias de campanha para o segundo turno em relação ao mesmo período pré-votação.

O engajamento do Instagram do candidato subiu de 4% para 7,3%; no Facebook, o aumento foi de 4,8% para 5,8%. No Twitter, houve uma pequena queda de 4% para 3,3%, mas trata-se de uma rede com muito menos usuários no Brasil em relação às duas primeiras. O cálculo do engajamento foi feito pela Torabit, empresa parceira do Monitor do Estadão, e foi obtido através da divisão do número total de interações pelo número de seguidores da conta.

Apesar de não ter se envolvido diretamente na guerra digital (que, além de Janones, também conta com nomes como o senador Rogério Carvalho, do PT, e o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB), contra os Bolsonaro, conteúdos dessa guerra podem ter ajudado o petista: no mesmo dia (4 de outubro) em que anti-bolsonaristas viralizaram o vídeo do chefe do Executivo pedindo votos em uma loja maçônica , uma publicação do presidenciável petista afirmando "Lula é cristão" recebeu 1,4 milhão de curtidas no Instagram.

Já no Facebook, no mesmo dia 4, um dos posts de Lula com mais engajamento foi uma foto do petista com franciscanos, tendo recebido 4,8 mil compartilhamentos.

Especialistas afirmaram à reportagem do Estadão que a estratégia de guerra digital - apesar de não 'virar votos' para Lula - pode, de fato, ter o efeito de tirar votos de Jair Bolsonaro e transformá-los em nulos, brancos e abstenções. "O cenário é diferente do primeiro turno, quando o método oferecia riscos, uma vez que votos podiam ser transferidos do alvo dos ataques para outro candidato", afirma a reportagem.

