Lula chama Felipe Neto para diálogo e youtuber responde: "bora"

Ex-presidente havia manifestado desejo de conversar com o youtuber: "quero saber como é que alguém é tão seguido assim. Quem sabe ele me dê uma aula"

Por Ivan Longo, Revista Fórum - O empresário, youtuber e influenciador digital Felipe Neto respondeu positivamente ao ex-presidente Lula, que durante entrevista à TV Fórum, no programa Fórum Onze e Meia desta quinta-feira (27), expressou desejo de conhecê-lo.

“Um menino como esse Felipe Neto, que tem 42 milhões de seguidores e não tem 40 anos. Eu já tenho 75 e ninguém me segue. Eu quero saber como é que alguém é tão seguido assim. Quem sabe ele me dê uma aula e eu vou arrumar um pouquinho de gente pra me seguir. Ultimamente, nem a minha assessoria tá me seguindo, rapaz”, brincou Lula.

Neto, então, compartilhou a matéria da Fórum com a entrevista e respondeu: “Bora”.

Bora.



Eu já tenho uma pergunta q precisamos decifrar juntos:



Como conseguir aumentar a produção de uma vila no Minecraft sem explorar a mão de obra dos aldeões e, ainda assim, produzir as esmeraldas necessárias para comprar feitiços?https://t.co/sCj8O9ecBC pic.twitter.com/ThSNV9ZHaF May 27, 2021

