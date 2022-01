Lula concede entrevista à mídia independente nesta quarta; TV 247 transmite ao vivo

Apoie o 247

247 - A primeira entrevista do ex-presidente Lula (PT) em 2022, ano de eleição presidencial, será concedida nesta quarta-feira (19) a jornais da imprensa independente, dentre eles a TV 247.

A conversa ocorrerá às 10h30 e será transmitida ao vivo pela TV 247.

Também participarão da entrevista a TV Fórum, DCM, GGN, Blog da Cidadania e Tutameia.

Lula é líder isolado em todas as pesquisas eleitorais e claramente o favorito para vencer o pleito. Apesar deste cenário, muitas dúvidas ainda cercam a corrida eleitoral, a começar pela própria candidatura do petista.

Até hoje Lula não confirmou se será candidato ou não à Presidência, ainda que todos os seus gestos apontem nesta direção. Mesmo assim, não se sabe em que circunstâncias o PT formalizará a candidatura do ex-presidente.

Outros temas importantes são as possíveis alianças estaduais do PT com outros partidos, como o PSB, e o nome do ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) para candidato a vice-presidente.

