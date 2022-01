Lula concede entrevista coletiva à mídia independente. Assista na TV 247

Apoie o 247

ICL

247 - Em um gesto de reconhecimento da importância do trabalho da mídia independente, principalmente ao longo dos últimos anos, o ex-presidente Lula (PT) concede sua primeira entrevista de 2022 na manhã desta quarta-feira (19), a partir de 10h30, à TV 247 e jornalistas de veículos como TV Fórum, DCM, GGN, Blog da Cidadania e Tutameia.

O ex-presidente, ainda que não tenha confirmado oficialmente sua candidatura ao Palácio do Planalto, é o favorito para vencer a eleição presidencial deste ano, segundo todas as pesquisas eleitorais.

Mesmo assim ainda restam dúvidas sobre os caminhos que o petista pretende trilhar até outubro de 2022 e sobre o que fará caso volte à Presidência.

PUBLICIDADE

Além das possíveis alianças estaduais do PT com outros partidos, como o PSB, e o nome do ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) para candidato a vice-presidente, Lula deve responder sobre temas como privatizações e reformas.

Assista:

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE