Lula dá lavada em Bolsonaro em menções positivas nas redes sociais

Ex-presidente teve 82,41% de menções positivas contra 14,48% do atual chefe do executivo

247 - Entre perfis nas redes sociais ideologicamente distantes dos dois líderes da corrida presidencial de 2022, o ex-presidente Lula (PT) conquistou muito mais simpatia do que seu concorrente Jair Bolsonaro (PL).

É o que mostra levantamento da .Map (divulgado pelo Estado de S. Paulo), agência que avaliou qualitativamente 1,4 milhão de publicações do Facebook e Twitter nos 13 primeiros dias de junho.

Apesar de ter mais citações do que Lula em perfis do grupo mencionado (15,82% x 12,07%), Bolsonaro foi muito mais rejeitado no conteúdo das mensagens, sendo que apenas 14,48% dos posts eram positivos. O petista, por outro lado, teve uma taxa de 82,41% de menções favoráveis.

