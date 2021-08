Lula destaca papel da mídia tradicional no golpe: 'grande fábrica de fake news'

Fórum - Durante ato que lembrou os cinco anos do golpe que decretou o impeachment de Dilma Rousseff, nesta terça-feira (31), no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SP), o ex-presidente Lula adotou uma postura crítica em relação aos veículos de comunicação tradicionais. Ele começou destacando a ausência da grande imprensa no evento.

“Não tem ninguém aqui da Globo, SBT, Record, mas foram convidados. Essa gente, que não vem quando é convidada, fica nervosíssima quando se fala em liberdade de imprensa, democratização da imprensa, regulamentação da imprensa, como se fosse anormal querer democratizar”, afirmou o ex-presidente.

“A imprensa tem sempre razão”, ironizou. “Você não pode bater nela, porque senão os donos vão ficar zangados. O único controle que eles admitem é o controle remoto. O que foi o impeachment de 2016 senão a perpetuação de um comportamento favorável ao golpe?”, ressaltou Lula.

PUBLICIDADE

O ex-presidente lembrou as torturas sofridas por Dilma e voltou a enfatizar o quanto ambos foram alvos de um tratamento “indigno” que receberam da “Rede Globo, IstoÉ, Folha, Estadão, entre outros”, veículos classificadas por ele como “grande fábrica de fake news”.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE