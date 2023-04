Lula destaca temas sociais na internet em 100 dias

Apoie o 247

247 — Nos primeiros 100 dias do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a comunicação se concentrou em pautas sociais, como direitos humanos, saúde e combate à fome, informou a Folha de S.Paulo.

Cerca de 42% das publicações feitas pelo perfil do presidente no Twitter desde a posse trataram desses temas, em comparação com apenas 17% das postagens de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), no mesmo período.

Embora Lula tenha publicado mais, Bolsonaro teve mais engajamento na rede social. Bolsonaro ficou bem à frente no engajamento no período, principalmente por meio de suas lives semanais no YouTube.

A estratégia digital de Lula incluiu uma estreia em podcast, mas ainda não fechou uma “agenda digital” com seu público. Ambos usaram a rede principalmente para destacar medidas do próprio governo ou comentar temas da política institucional, ou partidária, além das relações exteriores.

