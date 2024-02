"Lula deu um grito de coragem em meio a um silêncio cúmplice e covarde", diz David Deccache

Apoie o 247

Por David Deccache, em seu X – A postura de Lula diante do massacre promovido por Israel contra a Palestina é um grito de coragem em meio a um silêncio cúmplice e covarde. Netanyahu, um primeiro-ministro de extrema-direita e executor de um apartheid brutal, ousa agora pressionar e intimidar o Brasil com suas ameaças covardes, ciente do impacto e da influência que nosso país carrega no cenário global.

Estamos diante de um genocídio, com milhares de vidas palestinas ceifadas, entre elas, principalmente crianças e mulheres, vítimas de ataques desumanos e crimes de guerra hediondos, incluindo o bombardeio de hospitais e escolas. É insuportável continuar a testemunhar tal barbaridade sem agir.

Chegou o momento de o Brasil adotar uma postura ainda mais intransigente, cortando de uma vez por todas os laços diplomáticos e econômicos com Israel. Não podemos e não devemos compactuar com um regime que promove o apartheid colonialista, a opressão e a ocupação ilegal. Palestina Livre! É tempo de condenar e repudiar, sem hesitação, este apartheid sangrento!

