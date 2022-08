Lula e Bolsonaro não confirmam participação e RedeTV cancela debate

Apoie o 247

247 - A emissora RedeTv! cancelou o debate com os presidenciáveis por não ter recebido a confirmação do ex-presidente Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) para o encontro, informa o UOL.

O debate estava marcado para acontecer no dia 2 de setembro, nos estúdios da RedeTV! em Osasco, Grande São Paulo, e seria realizado em parceria com os sites Metrópoles e O Antagonista.

A emissora decidiu cancelar o evento porque Lula e Bolsonaro são os principais nomes na corrida eleitoral à Presidência. No último Datafolha, divulgado na semana passada, o petista aparece com 47% das intenções de voto, contra 32% de Bolsonaro.

A emissora, no entanto, disse que vai manter o debate do dia 17 de outubro, se houver segundo turno na eleição.

Lula e Bolsonaro devem participar no próximo domingo do debate realizado pelo UOL emparceria com a Band, a Cultura e o jornal Folha de S. Paulo. As campanhas dos dois candidatos afirmam que ambos já decidiram comparecer e que a confirmação deve acontecer ainda hoje.

