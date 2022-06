Lula encosta em Bolsonaro em visualizações no TikTok

Apoie o 247

247 - As visualizações de postagens no TikTok que mencionam o ex-presidente Lula têm crescido e se aproximado das de Jair Bolsonaro. A vantagem do chefe de governo caiu de 496 milhões, em agosto de 2021, para 100 milhões, em maio deste ano. As informações são da agência Estadão Conteúdo.

Estudo do site Núcleo, que é especializado em dados, contabiliza 57,8 mil vídeos com o termo "Lula" no título ou na descrição. Juntos, eles somaram 419,8 milhões de acessos no mês passado. "Bolsonaro", por sua vez, foi citado em mais do que o dobro de conteúdos -- 126,2 mil --, vistos 519,8 milhões de vezes ao todo. A análise é quantitativa, e não é possível saber se as postagens são a favor ou contra os pré-candidatos.

Desde o começo do ano, citações a Lula tiveram 63% mais postagens, que também passaram a ser mais vistas pelos usuários. As visualizações cresceram 33% no período. Bolsonaro também viu o número de menções aumentar 40%, mas teve 7% menos visualizações.

Lula não tem um canal próprio no TikTok e Bolsonaro tem um com 1,7 milhão de seguidores.

