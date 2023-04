"Lula faz penca de acordos na China enquanto direita brasileira defende sonegação e demoniza MST", detona Reinaldo Azevedo

Jornalista demonstrou indignação com as últimas pautas da direita para minar o governo Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo detonou a atual postura da extrema direita brasileira em publicação do Twitter feita nesta sexta-feira (14).

Reinaldo demonstrou indignação com as últimas pautas da direita para minar Lula (PT). Nos últimos dias, opositores do governo federal pautaram as redes com críticas às mudanças desejadas pelo Ministério da Fazenda na regra de isenção de imposto para encomendas internacionais de até US$ 50 .

Além disso, a bancada ruralista entrou com pedido de prisão contra o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile - que, inclusive, foi alvo de críticas de direitistas por estar na comitiva de Lula da viagem à China. Eles alegam que o Stédile é uma "ameaça" à propriedade privada por pertencer a um movimento de "invasores".

De acordo com Reinaldo Azevedo, o presidente do país está trabalhando mais para o capitalismo brasileiro do que a própria direita: "Lula voltará da China com uma penca de acordos que interessam ao capitalismo brasileiro. Por aqui, extrema-direita se dedica à defesa da sonegação e à demonização do maior movimento social do país [o MST]. O pedido de prisão de Stedile é ridículo, além de injustificável."

>>> Veja em detalhes os acordos assinados por Lula e Xi Jinping na China

Lula voltará da China com uma penca de acordos q interessam ao capitalismo brasileiro. Por aqui, extrema-direita se dedica à defesa da sonegação e à demonização do maior movimento social do país. O pedido de prisão de Stedile é ridículo, além de injustificável. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) April 14, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.