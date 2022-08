"Lula matou a pau no Jornal Nacional", diz Ricardo Kotscho

"Ao comparar as três entrevistas desta semana no JN, com os candidatos que sobraram na disputa, não dá mais para ninguém", afirma o jornalista Ricardo Kotscho edit

247 - O jornalista Ricardo Kotscho afirma, em sua coluna no UOL, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “matou a pau” na entrevista que concedeu ao Jornal Nacional, da Rede Globo, exibida na noite da quinta-feira (25). “Para quem imaginava que o ex-presidente fosse se encolher na cadeira ou partir para a vingança, deve ter sido uma surpresa”, observa o jornalista no artigo.

“Que diferença em relação aos outros presidenciáveis já entrevistados pelo Jornal Nacional! Parecia que seus adversários estavam falando de um outro país, sem nenhum contato com a realidade de 210 milhões de brasileiros - um por mentir o tempo inteiro e outro por delirar o tempo todo com seus projetos inexequíveis”, ressalta Kotscho em referência às entrevistas de Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT).

“Ainda segundo ele, "ao comparar as três entrevistas desta semana no JN, com os candidatos que sobraram na disputa, não dá mais para ninguém, em pleno gozo do seu juízo e de boa fé, ter dúvidas sobre como votar para presidente. Depois de hoje, passei a ter certeza de que esta eleição será decidida no primeiro turno. Lula matou a pau”.

