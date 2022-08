'Lula quer liderar luta contra mudanças climáticas', destaca jornal alemão

Apoie o 247

247 - A entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a jornalistas estrangeiros ganhou ampla repercussão junto à mídia internacional. Veículos de imprensa como o espanhol El País e a chinesa Xinhua destacaram os projetos de retomada das obras públicas para aquecer a economia e o alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung destacou os pontos citadso poor Lula no tcante ao meio ambiente afirmando que "Lula quer liderar luta contra as mudanças climáticas", além de querer “acabar com a mineração ilegal e combater o desmatamento com seriedade".

A agência argentina Télam destacou que Lula é uma "referência da esquerda regional" e afirmou que o petista disse esperar “que o acordo União Europeia-Mercosul respeite a industrialização de Brasil e Argentina". O jornal inglês The Guardian, por sua vez, seguiu a mesma linha do Frankfurter Allgemeine Zeitung ao resaltar que "Lula promete enfrentar crime na Amazônia se voltar ao poder", além de "reprimir garimpeiros e madeireiros ilegais depois dos assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira"

Já a agência de notícias russa Ria Novosti destacou que Lula pretende atuar para “restabelecer a paz entre a Rússia e Ucrânia, tendo observado que "para acabar com os conflitos é preciso fortalecer a ONU", citando a reforma do Conselho de Segurança. As agências noticiosas Reuters e Bloomberg também citaram os projetos de Lula para o campo internacional ao destacar que ele “pede eleições livres e alternância de poder na Venezuela".

Em paralelo ao destaque de Lula na mídia internacional, o jornal estadunidense The New York Times destacou,por meio de uma reportagem intitulada “A questão que ameaça as eleições no Brasil: Golpe ou não golpe?” o temor de que Jair Bolsonaro (PL) não aceite uma eventual derrota no pleito de outubro.

O The Wall Street Journal e o britânico Financial Times deram destaque à operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que discutiram um eventual apoio a um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença o pleito de outubro.

