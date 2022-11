Lula sabe que vai enfrentar oposição radicalizada e busca blindagem contra golpismo, diz Bernardo Mello Franco

"Lula vai enfrentar uma oposição radicalizada e sem compromisso com a democracia. Para sobreviver, precisará partilhar mais poder do que nos mandatos anteriores", diz o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que após vencer o segundo turno das eleições,” Lula busca novas alianças para garantir maioria no Congresso, mas não apenas para isso. Ele também precisa amarrar setores da sociedade civil e do empresariado que não têm afinidade com o PT e só votaram nele para derrotar Bolsonaro. Isso ajuda a explicar a decisão de convidar economistas liberais para a transição e possivelmente para o governo”.

Segundo Mello Franco, “o presidente eleito sabe que vai enfrentar uma oposição radicalizada e sem compromisso com a democracia. Para sobreviver a ela, precisará partilhar mais poder do que nos mandatos anteriores.

“O novo governo não terá nem aquela trégua dos primeiros cem dias”, concorda o aliado Flávio Dino, cotado para o Ministério da Justiça. O senador eleito lembra que a extrema direita permanece mobilizada e clamando por golpe. ‘Por isso é importante que Lula faça uma posse processual. Ele tem que tomar posse todo dia um pouquinho até 1º de janeiro’, defende.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.