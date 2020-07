Lula sobre o envolvimento do FBI na Lava Jato: “Eu não quero vingança. Quero Justiça"

"Espero que a Justiça leia os autos do meu processo para esclarecer a farsa que promoveram para me tirar do processo eleitoral de 2018”, afirmou o ex-presidente Lula edit

247 - O ex-presidente Lula usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (2) para se manifestar sobre o envolvimento do Departamento de Justiça dos EUA com a Lava jato, que foi revelado por uma reportagem da Agência Pública e do Intercept Brasil. “Eu não quero vingança. Quero Justiça”, afirmou Lula, que disse esperar que “em algum momento a Justiça leia os autos do meu processo para esclarecer a farsa que promoveram para me tirar do processo eleitoral de 2018”.

A matéria mostra como o FBI tinha conhecimento detalhado da operação da Lava Jato que destruiu a maior empresa de engenharia brasileira, a Odebrecht. Os diálogos obtidos revelam como Deltan Dallagnol escondeu da PGR a ação conjunta da força tarefa brasileira com o FBI, numa ação clandestina e ilegal.

“A gente vem denunciando há anos o envolvimento do Departamento de Justiça dos EUA na Lava Jato. Apontamos fatos concretos, que eles chamavam de teoria da conspiração. Agora isso está vindo à tona”, afirmou o ex-presidente Lula, acrescentando que “Dallagnol montou uma quadrilha com a Força Tarefa da Lava Jato e isso está ficando claro. Espero que em algum momento a Justiça leia os autos do meu processo para esclarecer a farsa que promoveram para me tirar do processo eleitoral de 2018”.

“Eu não quero vingança. Quero Justiça. Por isso nós entramos com um pedido de anulação do processo do Moro na Suprema Corte”, concluiu Lula.

Confira os tweets:

