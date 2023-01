"Lula tem que arcar com o custo de demitir José Múcio", diz Paulo Moreira Leite

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação na TV 247 nesta quarta-feira (11), defendeu que o presidente Lula (PT) demita o ministro da Defesa, José Múcio, após uma suposta inação do chefe das Forças Armadas diante dos atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no domingo (8).

"O Lula tem que ter o custo de demitir o José Múcio. Se a estratégia do José Múcio tivese sido levada a sério por um minuto, nós estaríamos em um golpe. A estratégia do Múcio, aquela de 'deixa eles para lá, são gente boa, tenho parentes [no acampamento bolsonarista], tenho amigos', ou seja, aquela estratégia Casa-grande, de que todo mundo se entende no final, estava nos levando para o inferno. O que apareceu foi atitude de resistência do Lula, atitude de resistência de vários ministros e atitude surpreendente e indispensável do Alexandre de Moraes, que fez o contrário: tem indício, manda prender, manda cassar. É isso e acabou. Não tem conversa", afirmou.

Moreira Leite afirmou que o presidente terá ainda que enfrentar o bolsonarismo outras vezes ao longo de seu mandato. Para isso, precisará de um ministro da Defesa firme e leal. "O Lula, que não está garantido, vai enfrentar um retorno do bolsonarismo - claro, sem uma perna, sem um braço, sem vários auxiliares, sem autoridade política nenhuma -, mas vai ter seu resíduo. Ele [Lula] precisa de um ministro da Defesa que seja seu guarda-costas, que seja aquele sujeito que 'não, eu não tenho amigo do outro lado. O meu amigo está aqui'. É isso que este governo, que a democracia brasileira está precisando. O José Múcio, talvez em outra conjuntura, pudesse ficar ali. Hoje ele atrapalha e o Lula sabe disso. O Lula não é um sujeito de criar conflito, mas essa hora é uma hoa necessária".

"Nós derrotamos um golpe e o ministro da Defesa ficou assistindo, ficou em casa. Você não viu uma declaração do José Múcio, uma intervenção. Um ministro do Supremo - não é nem o presidente, é um ministro do Supremo - teve um papel mais importante. Vários parlamentares também. E o ministro ficou ali", concluiu o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.