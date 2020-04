Lula: Titanic afunda enquanto Bolsonaro finge que nada está acontecendo

Lula compara uma das cenas do filme Titanic para demonstrar o descaso de Bolsonaro com o avanço do novo coronavírus no país, que já infectou quase 30.000 brasileiros edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou suas redes sociais nesta manhã de quinta-feira (16) para criticar o descaso de Jair Bolsonaro com o avanço do novo coronavírus no Brasil.

Até as 6h30 desta quinta-feira (16), as secretarias estaduais de saúde divulgaram 29.015 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 1.760 mortes.

Lula comparou o comportamento de Bolsonaro com uma das cenas do filme clássico “Titanic”, onde o capitão do navio observa sem reagir toda a estrutura da embarcação afundar no mar.

“O Bolsonaro parece o capitão do Titanic. O navio estava afundando e ele continuava fingindo que nada estava acontecendo. O país está à deriva. Uma nau sem rumo”, declarou o ex-presidente Lula.

Confira o tweet:

O Bolsonaro parece o capitão do Titanic. O navio estava afundando e ele continuava fingindo que nada estava acontecendo. O país está à deriva. Uma nau sem rumo. — Lula (@LulaOficial) April 16, 2020





