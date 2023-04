'Lula vai continuar falando com a imprensa, mas é preciso aprofundar temas com a sociedade', diz Pimenta sobre lives

Apoie o 247

247 - As lives semanais do presidente Lula (PT) servirão como uma forma de complementar a comunicação com a imprensa e aprofundar temas importantes com a sociedade, explicou o ministro Paulo Pimenta, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em um tweet publicado nesta sexta-feira (14).

Segundo Pimenta, o presidente Lula fala muito com a imprensa e vai continuar fazendo isso. No entanto, ele destacou que é necessário aprofundar temas relevantes com a sociedade. O ministro citou, por exemplo, a possibilidade de uma live em que o presidente converse com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, sobre a vacinação, a fim de desmentir algumas fake news sobre o tema.

Por que não ter um momento em que o Presidente Lula converse com a Ministra Nísia sobre vacinação em uma live? As lives são complementares à imprensa.



As lives podem se mostrar uma ferramenta importante para o governo Lula se comunicar com a população de forma direta e transparente. Além disso, as transmissões ao vivo permitem a participação do público, que pode enviar perguntas e comentários em tempo real.

De acordo com o ministro Paulo Pimenta, as lives não são uma substituição à imprensa, mas sim uma forma complementar de comunicação. A ideia é que os temas que precisam de uma discussão mais aprofundada sejam debatidos em uma live, complementando as informações repassadas através dos canais tradicionais de comunicação.

