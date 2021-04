LulaInocente bomba nas redes durante julgamento do STF

Vários internautas pedem no Twitter que o STF reconheça inocência do ex-presidente Lula. Hashtag #LulaInocente repercute na rede social edit

247 - A hashtag #LulaInocente está bombando no Twitter com o julgamento da anulação da sentença de Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-juiz já havia sido condenado pela Corte por causa da parcialidade contra o petista. Agora o STF decide de mantém a anulação.

Moro condenou Lula sem provas no processo do triplex em Guarujá (SP), com uma sentença questionada por vários membros da comunidade jurídica e repudiada até mesmo no exterior.

Após Fachin anular a condenação, em março, o ex-presidente fez um discurso histórico na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).

Chegou a hora de reafirmar que @LulaOficial foi vítima do maior escândalo judicial da história do Brasil! #LulaInocente — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 14, 2021

Lula é inspiração de vida, de bondade, de generosidade. Reestabelecer seus direitos políticos é vitória para cada brasileiro e brasileira. #LulaInocente April 14, 2021

Agora o STF julga recurso contra a decisão de Fachin sobre o presidente @LulaOficial. Que se mantenham as anulações da Farsa Jato de Curitiba! #MoroMaisQueSuspeito #LulaInocente — Jilmar Tatto (@jilmartatto) April 14, 2021

#LulaInocente ! Ações por todo o Brasil na garantia da manutenção dos direitos políticos do ex-presidente! pic.twitter.com/ihr6EB1t0E — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) April 14, 2021

Sabemos que @LulaOficial foi vítima do maior erro jurídico da história, não podemos permitir retrocessos. Por isso, precisamos pressionar o STF. Venha conosco #LulaInocente — MST Oficial (@MST_Oficial) April 14, 2021

Recife no #AlertaLulaLivre!

Hoje é dia nacional de luta por #LulaInocente! Nas redes e nas ruas, o grito de justiça tem prioridade junto ao @STF_oficial. pic.twitter.com/c41XselEtL — Renato Simões (@renatosimoespt) April 14, 2021

Hoje o STF vai confirmar a ilegalidade das ações contra o presidente Lula. Isso vai garantir seus direitos políticos para ser candidato em 2022. #LulaInocente #LulaPresidente2022 — Tamires Sampaio (@soutamires_sp) April 14, 2021

#AnulaSTF um juiz ladrão que juntou -se a outro país, para destruir nossa economia, nossa Petrobras, ,emprego dos nossos pais de família e assim fome e mortes. #LulaInocente #LulaLivre #MoroCulpado — Nege ❤ (@onteiroNege) April 14, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.