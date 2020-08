Madonna, 62, defende cloroquina, tem post excluído, é ‘cancelada’, e desperta debate sobre ‘etarismo’

247 - Ao defender a droga mais polêmica do momento (a cloroquina), a cantora Madonna disparou uma série de reações na internet, desde o questionamento por sua sanidade, até uma discussão sobre propagação de fake news em tempos de pandemia

A reportagem do portal Uol destaca que “a diva pop, que completa 62 anos neste domingo (16), foi vítima de etarismo (ou ageísmo), o preconceito contra pessoas ou grupos com base na sua idade. A exposição que Madonna tem na mídia, há quase quatro décadas, trouxe à luz uma questão ainda pouco discutida nesses casos: a sociedade encara o envelhecimento como um grande problema.”

A matéria ainda acrescenta que “no episódio com Madonna, a polêmica em torno da cloroquina perdeu força diante das indagações debochadas nas redes sociais sobre a saúde mental da cantora. Se, ao longo de sua carreira, a artista confrontou padrões conservadores da sociedade — como quando simulou se masturbar na apresentação de "Like a Virgin" na premiação do Video Music Awards, ou quando se vestiu de dominatrix no clipe de "Erotica" —, hoje Madonna combate as convenções sociais impostas a ela após ter chegado aos 60 anos.”

