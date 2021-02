Mãe de Gilberto diz aprovar Lucas como genro: 'Vi o carinho dos dois'

"Se o romance for para a frente vai ser ótimo", diz a Mãe de Gilberto, participante do BBB, que aprova o romance de seu filho com Lucas, ex-participante do reality edit

247 - Dona Jacira Santanna, mãe de Gilberto, aprovou o beijo entre seu filho e Lucas, durante a festa de sábado no Big Brother Brasil. Após ser acusado de usar a pauta LGBTQ para se autopromover, Lucas abandonou a casa e foi recebido com carinho pelo público. A informação é do Portal UOL.

"Eu já estava notando ali, desde quando ele começou a se aproximar de Lucas para conversar sobre o jogo. Lucas é inteligente e Gilberto gosta de pessoas assim. Ali percebi que tinha algo", relatou ela.

Questionada sobre um possivel romance entre os dois, ela disse: “Isso não cabe a mim. Eles que têm que decidir, mas se o romance for para a frente vai ser ótimo. Quero o meu filho feliz. Vi o carinho dos dois. Gosto muito do Lucas. Vi que ele estava na Fátima. Queria eu poder falar com ele também! Adoro o Lucas”.

