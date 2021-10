Mãe de Paulo Gustavo nega convite para encerramento da CPI: “Só se eu fosse louca”

Apoie o 247

Metrópoles - Convidada para participar da cerimônia de encerramento da CPI da Covid-19 no Senado Federal, Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo , recusou o convite e afirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito virou um palco político.

“Me meter com política eu não vou. Fui convidada esta semana agora. Eu agradeci o convite e disse que não iria. Já tivemos mil coisas para fazer o impeachment desse cara [Jair Bolsonaro]. O Centrão tem coragem? Vou me meter nesse ninho de gato? Nunca me meti, não vou me meter agora. Vou me meter no momento certo, de acordo com o candidato que tiver. Se surgir uma terceira via. Me parece que está pintando, mas não tem nada confirmado. Se aparecer, vou para as redes sociais. Mas bater palma para Renan Calheiros? Só se eu fosse muito louca. Só se fosse para o Paulo Gustavo ressuscitar e dizer: ‘Mãe, vou dar na sua cara'”, finalizou ela.

A mãe do humorista, que morreu em maio deste ano vítima da Covid-19, afirmou que foi convidada para ser candidata ao Senado, mas não revelou por qual partido.

