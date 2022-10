Maia desmente Bolsonaro sobre orçamento secreto: "foi ele mesmo quem criou, assinou e é, portanto, o pai do orçamento secreto"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Câmara deputado Rodrigo Maia (PSDB) usou as redes sociais para desmentir fala de Jair Bolsonaro (PL) sobre o Orçamento Secreto, durante o debate da Band neste domingo (16).

Em sua conta no Twitter, Maia postou um vídeo, logo após Bolsonaro atribuir a ele a criação do orçamento secreto. “A execução do Orçamento Secreto – que não é tão secreto, já que ele tem a lista de quem recebeu -, é prerrogativa do Executivo, é prerrogativa dele (Bolsonaro), e não do Legislativo”.

"Estão aí no #debatedaBand vendo o Bolsonaro falar sobre orçamento secreto? Pois bem, segue o documento onde está provado que foi ele mesmo quem criou, assinou e é, portanto, o PAI DO ORÇAMENTO SECRETO"

Maia também mencionou a mensagem assinada por Bolsonaro e pelo General Ramos no qual o Palácio do Planalto encaminhou à Câmara a proposta de criação do Orçamento Secreto.

Estão aí no #debatedaBand vendo o Bolsonaro falar sobre orçamento secreto? Pois bem, segue o documento onde está provado que foi ele mesmo quem criou, assinou e é, portanto, o PAI DO ORÇAMENTO SECRETO. pic.twitter.com/odej6G2JGt October 17, 2022

