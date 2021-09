Mainardi lamenta fim do Manhattan Connection e vira piada nas redes

Apoie o 247

247 - O jornalista Diogo Mainardi virou alvo de piada no Twitter ao lamentar o fim do contrato do programa Manhattan Connection com a TV Cultura , iniciado em janeiro deste ano.

“É uma perda imensa para o jornalismo brasileiro. O programa vai renascer em algum outro lugar”, escreveu Mainardi, principal figura do programa, que existe há quase 28 anos. Antes do canal público, a exibição era pela Globonews.

Bolsonarista “arrependido”, Mainardi deixou em maio do programa, que já vinha recebendo uma série de críticas pela forma absurda como os apresentadores tratavam os convidados. Mainardi, por exemplo, atacou Fernando Haddad (PT) e o advogado Kakay.

“Segundo a meritocracia, vocês não se esforçaram bastante. E o livre-mercado lhes aplicou uma dedada com a mão invisível”, respondeu um internauta. “Vão pra jovem Klan, lá é um bom lugar pra fascistas, bajuladores de miliciano, negacionistas, hipócritas e mentirosos. Currículo vcs têm. boa sorte”, disse outro, em seguida.

Confira abaixo algumas reações:

Segundo a meritocracia, vocês não se esforçaram bastante. E o livre-mercado lhes aplicou uma dedada com a mão invisível. September 25, 2021

vão pra jovem Klan, lá é um bom lugar pra fascistas, bajuladores de miliciano, negacionistas, hipócritas e mentirosos. Currículo vcs têm. boa sorte — 𝕾𝖆𝖓𝖉𝖗𝖎𝖓𝖍𝖆 💪💄 ♈♐🤩🚩 (@SanSnows) September 25, 2021

Parabéns aos envolvidos na destruição do programa. Não por acaso, esta ruína coincida com um período negro do jornalismo brasileiro, que culminou na destruição de alternativas políticas e na ascensão de Bolsonaro ao poder. Continuem tentado destruir o PSDB e outros atores. — muylaerte (@muylaerte) September 25, 2021