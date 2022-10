Maíra Cardi é condenada a pagar R$ 24 mil após xingar médico

Apoie o 247

247 - A influenciadora Maíra Cardi foi condenada a nove meses de prisão por xingar um médico em uma live em suas redes sociais. Coach de emagrecimento, ela disse, no ano passado, que o médico Bruno Cosme, da Paraíba, é um 'doutor de merda' e alegando que ele 'só queria likes'. María havia sido criticada pelo médico ao estimular a prática de jejum por longos períodos. A justiça converteu a pena em uma multa de R$ 24 mil. Cabe recurso.

Em abril de 2021. Maíra, que não é profissional de saúde, usa as redes para falar de emagrecimento e vendeu cursos, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (7) pelo portal G1.

Em nota, a defesa do médico informou que "atendeu as expectativas, uma vez que o conteúdo das ofensas não deixava dúvidas quanto à caracterização do crime".

