Mais de 1 milhão ao vivo assistem São Paulo e Palmeiras pelo Youtube

247 - O jogo entre Palmeiras e São Paulo pela Rodada 4 do Campeonato Paulista foi transmitido pelo YouTube, no canal do Paulistão. Mais de um milhão de pessoas assistiram a transmissão, neste modelo que coloca em xeque modelo das TVs abertas e por assinatura.

Por volta do final do segundo tempo, cerca de 1,3 milhão de pessoas assistiam à partida.

A transmissão de partidas de futebol pelo YouTube foi inaugurada pelo Flamengo no Campeonato Carioca de 2020, em jogo contra o Boavista. Esse formato foi permitido pela MP do Mandante (ou MP do Futebol), assinada por Jair Bolsonaro, que tirou da TV Globo o monopólio sobre a transmissão do futebol.

O clássico entre o Palmeiras e o São Paulo, além do Youtube, também foi transmitido no Premiere, da Globo, e no Paulistão Play.

