Mais de 80% de internautas do mundo consideram que EUA fracassaram no Afeganistão, revela pesquisa da CGTN

Rádio Internacional da China - Este ano é o prazo final para a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. Devido à ocupação rápida de Cabul pelos talibãs, as forças governamentais tiveram uma derrota completa e o exército estadunidense se retirou inesperadamente, colocando um ponto final aos 20 anos de presença militar no país.

O think-tank da China Global Television Network (CGTN) lançou no dia 20 uma enquete com internautas pelo mundo sobre suas opiniões quanto à situação no Afeganistão. O levantamento, realizado nas seis línguas oficiais da ONU, foi publicado em redes sociais, como Twitter, Facebook, Youtube, Weibo e WeChat. Até o momento, foram recebidos mais de 140 mil mensagens, demonstrações de atitudes e compartilhamentos.

Para a primeira pergunta, “você acha a guerra antiterrorista dos EUA no Afeganistão um fracasso? Por que?”, 84,6% dos entrevistados votaram a favor.

Um participante disse que foi uma “falha universal dos EUA e do mundo ocidental”. Um internauta do idioma inglês escreveu que para atender a seus próprios valores, os EUA destruíram Iraque, Líbia, Síria e Afeganistão e que tudo isso foi resultado das políticas fracassadas norte-americanas. Um internauta da língua francesa comentou que a retirada das tropas do Afeganistão comprovou o motivo falso da guerra dos EUA e que a hegemonia norte-americana, ao invés do estabelecimento da democracia no país asiático, suportou suas operações militares.

Quanto à segunda pergunta do questionário – “depois da Segunda Guerra Mundial, os EUA lançaram uma série de guerras no exterior e o que essas guerras trouxeram para os países?” – 81,9% dos internautas apontaram que a atitude bélica causou influências negativas com o uso frequente de palavras como “destruição”, “separação”, “morte” e “ódio”.

Muitos internautas condenaram as ações violentas de guerra norte-americana pelo mundo e consideraram que os EUA interferiram nos assuntos internos alheios e prejudicaram a paz e estabilidade de outros países e regiões sob o pretexto de “democracia” e “direitos humanos”.

O tema “por que os EUA são tão belicosos?” despertou o maior interesse na enquete. Os entrevistados fizeram análises a partir da situação e história norte-americana. O ponto de vista dominante atribuiu a realização frequente de guerras pelos EUA à forte influência dos “complexos militar-industriais” sobre a tomada de decisões do país.

Um comentário em espanhol apontou que, “nos EUA, a administração por comerciantes é um exemplo forte. Os traficantes de armas vão exigir que o governo lance guerras. Se o país não invadir os outros, não haverá vendas de munições e as empresas falirão. Por isso, pode-se concluir quem é o governador real desse chamado país democrático”.