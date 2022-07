Mais demissões: humorista é dispensada pela Globo após sete anos e implora vaga no BBB

Apoie o 247

247- Dani Calabresa não teve o contrato fixo com a Globo renovado e foi dispensada pela emissora após sete anos. A humorista, no entanto, deixou bem claro que quer voltar para o Big Brother Brasil com o quadro CAT BBB, que ela comandou na 22ª edição no lugar de Rafael Portugal. A reportagem é do portal Notícias da TV

A reportagem apurou que o contrato fixo de Calabresa chegou ao fim em dezembro de 2021. A participação no quadro humorístico do BBB 22 já foi um projeto por obra. A comediante está em negociação com a emissora sobre a apresentação do CAT BBB 23.

Dani Calabresa (Photo: Divulgação) Divulgação

"Trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades. Eu tenho vontade de voltar para o BBB 23. Amei fazer o programa", declarou a atriz, durante o lançamento do filme O Palestrante, protagonizado por ela e Fábio Porchat.

Dani tinha contrato fixo com a Globo desde 2015. A ex-MTV fez parte de programas como Zorra (2015-2020), Caldeirão do Huck (2000-2021), Escolinha do Professor Raimundo (2015-2020) e Tá no Ar: A TV na TV (2014-2019).

