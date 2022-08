Mais uma estrela Global deixa a emissora após 17 anos na casa

Apoie o 247

247 - Isis Valverde, 35 anos, é a mais nova "ex-global". A atriz anunciou ontem sua saída da TV Globo após 17 anos de trabalhos exclusivos na emissora. A reportagem é do portal Splash.

Engana-se, no entanto, quem pensa que ela também está na leva de atores que tiveram o contrato fixo encerrado por desejo da Globo. Esta coluna de Splash descobriu que foi Isis Valverde que não quis renovar.

A atriz, que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, disse não à Globo para investir no cinema internacional. Isis está estudando fora do Brasil e não tem o desejo, no momento, de fazer algum novo projeto na TV Globo. Ela preferiu não renovar seu contrato, evitando o risco de ser chamada para uma novela neste momento e ter que largar tudo no exterior.

Procurada para comentar o assunto, Isis Valverde não retornou às mensagens deste colunista. A assessoria de imprensa da atriz disse que ela não tinha nada mais a comentar após publicar uma carta aberta de despedida nas redes sociais.

