Mal-humorado, Bocardi constrange repórter ao vivo e é detonado na web

247 - Rodrigo Bocardi causou uma situação constrangedora durante a apresentação do programa Bom Dia SP desta terça-feira (4), por conta do seu mau humor, apontam internautas.

O comportamento do apresentador não passou despercebido na web.

“Rodrigo Bocardi, que situação desconcertante e antiprofissional no BDSP. Um papelão total. Tá nítido que ele tá num dia péssimo e tá descontando nos colegas de trabalho”, escreveu no Twitter um telespectador.

De acordo com o portal Metrópoles, enquanto apresentava o matinal e dividia o estúdio com o repórter do editorial de esportes do programa, Bocardi chegou a trocar farpas com o colega de trabalho e abandonou o local por aproximadamente dois minutos antes de voltar para a bancada.

