Manifestante agride equipe do SBT durante protesto na BR-153 (vídeo)

247 - Um manifestante agrediu uma equipe de reportagem da TV Serra Dourada, afiliada do SBT, nesta segunda-feira (15) durante um protesto de empresários na BR-153, em Goiânia, Goiás.

Maycon Leão, repórter da emissora, e o cinegrafista faziam uma reportagem ao vivo quando um homem, vestido com a camisa da Seleção Brasileira, se aproximou. O repórter questionou o motivo da agressão e, ao vivo, pediu para que a produção acionasse a polícia.

"Não justifica o senhor me agredir. O senhor sair de onde o senhor estava para vir me bater. O senhor agrediu meu câmera. O senhor derrubou a câmera, colocou a mão no meu celular. Estamos levando a informação para a população, é um serviço essencial. Por que o senhor está indo pra cima dele? Dá licença do meu câmera? Não quero conversar com o senhor. Não vou sair da rodovia. Produção, pede pra polícia vir aqui", disse Leão.

