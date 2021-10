Manifestantes fazem ato contra escolha de ex-BBB para o papel da escrava em peça: ‘embranquecimento da pessoa negra’

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Ativistas do movimento negro realizaram um protesto na noite desta terça-feira (12), em frente ao Theatro 4 de Setembro, no Centro de Teresina, contra a atuação da ex-BBB Gyselle Soares no papel de Esperança Garcia, a primeira advogada negra do país, na peça "Uma escrava chamada Esperança". A reportagem é do portal G1.

Segundo a ativista da Rede de Mulheres Negras do Piauí, Sônia Terra, a escolha de Gyselle para interpretar Esperança representa um "embranquecimento de uma pessoa negra".

“As crianças que vão assistir o espetáculo vão ficar na cabeça que a Esperança Garcia é uma pessoa branca”, afirmou a ativista Sônia Terra.

PUBLICIDADE

A ex-BBB declarou que as manifestações não a abalaram nem entristeceram. Segundo ela, é uma oportunidade de aprendizado. Quanto à cor da pele, questionada por grupos negros, ela disse considerar-se "de todas as cores" e que, como atriz, pode viver qualquer papel.

"As pessoas têm que comentar o que acham, a gente tem que respeitar o direito de resposta delas, e é importante pra mim como atriz poder ser qualquer coisa, posso viver o que quiser, se eu quiser ser uma leoa, vou ser uma leoa, se quiser ser uma escrava, vou ser uma escrava e viver de uma forma bonita", disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE