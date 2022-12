Manoel Soares reprova agressão de Eddy Jr. a vizinho racista: “Não justifica”

Apoie o 247

247 - Patrícia Poeta e Manoel Soares repercutiram a reação de Eddy Jr. ao encontrar a vizinha e o filho dela pela primeira vez após ser vítima de racismo por parte deles, em outubro deste ano. O próprio humorista publicou imagens em que aparece batendo no rosto do rapaz, após ser ameaçado de morte pelo homem. As informações são do portal Metrópoles.

Após mostrar imagens da agressão e do vídeo feito posteriormente por Eddy, reconhecendo que a agressão ao homem foi um erro, Manoel Soares opinou sobre o caso.

“É super importante que o Eddy reconheça que o que ele fez não é uma atitude correta. E nós sabemos disso, ninguém imagina todo o trauma que ele estava vivendo ao lado de seus agressores, mas o que ele fez obviamente vai ter consequências, ele vai ter que responder perante a lei assim como aquelas pessoas que trataram ele com racismo”, avaliou Manoel Soares.

Eddy justificou a ação: "Eu queria vocês aqui dentro da minha cabeça agora, aí vcs entenderiam,sou contra agressão, Mas era impossível não reagir assim, O mano veio na minha porta com uma faca me matar, DUAS VEZES, Trombei ele uma e bastou essa uma, não sou otario de sofrer uma ameaça e ficar Quieto".

