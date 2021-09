Maquiador de Michelle batizou o cachorro com o nome "Jair Messias"

Apoie o 247

247 - O maquiador oficial de Michelle Bolsonaro, o uruguaio Agustin Fernandez resolveu fazer uma homenagem de gosto duvidoso à família e batizou um dos seus cachorros de "Jair Messias", a quem chama de filho (o cachorro).

Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, Fernandez publicou uma foto em seu perfil com o animal e disse que o nome "homenagear" o presidente, de quem teria ficado muito próximo. "Jair é meu lado amor, ele está sempre dando e querendo carinho", completou.

Segundo informações do jornal O Globo, o maquiador já afirmou que o presidente adotou o cachorro "como um filho".

