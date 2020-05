Maquiadora de Bonner e Renata Vasconcelos testa positivo para coronavírus

Após o resultado positivo, a emissora no Rio decidiu fechar o departamento de maquiagem. Outros dois profissionais foram afastados edit

Metrópoles - A maquiadora de William Bonner e Renata Vasconcelos, apresentadores do Jornal Nacional, foi afastada da Globo após testar positivo para o coronavírus. Segundo o site Notícias da TV, a emissora decidiu fechar o departamento de maquiagem do Rio de Janeiro após o resultado positivo. Outros dois profissionais também foram afastados, um por suspeita e outro por precaução.

Todos os profissionais da emissora no Rio estão tendo que fazer a sua maquiagem, sem compartilhar produtos. A medida da emissora afeta ainda Ana Paula Araújo, do Bom Dia Brasil, produções da GloboNews e do Fantástico.

Segundo nota enviada ao site pela Globo , a medida só entrou em vigor no Rio de Janeiro: “Nossos profissionais de maquiagem usam máscara facial dupla e escudo facial e higienizam as mãos em álcool em gel antes e depois do procedimento, assim como os profissionais que precisam ser maquiados, para proteção mútua”.

A Globo, incluindo Globosat e Som Livre, terminou a semana passada com 366 casos confirmados de coronavírus, sendo que 132 já se recuperaram. Não há registro de vítimas fatais, segundo o site. Os dados não incluem afiliadas.

