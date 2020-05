Marcelo Adnet faz sátira de ministros do STF (vídeo)

Vídeo do globoplay publicado no twitter chama todos a assinar o STFplay para ter acesso aos processos e vídeos que “abalam a política nacional” edit

247 - O comediante Marcelo Adnet fez uma sátira dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). No twitter, ele publicou um vídeo do globoplay chamando todos a assinar o STFplay para ter acesso aos processos e vídeos que “abalam a política nacional”. Veja.

