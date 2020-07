Marcelo Adnet lamenta morte de Rodrigo Rodrigues: 'choque com a partida precoce'

O ator e humorista Marcelo Adnet lamentou a morte do apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues. "Que tristeza enorme e que choque a partida precoce do querido Rodrigo Rodrigues", disse edit

247 - O ator e humorista Marcelo Adnet lamentou a morte do apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues, que faleceu nesta terça-feira (28) por causa do coronavírus no Hospital Unimed Rio, no Rio de Janeiro.

"Que tristeza enorme e que choque a partida precoce do querido Rodrigo Rodrigues. Desejo força, amor e paz a toda sua família e também a nós, seus amigos e conhecidos, que o admirávamos muito. Grato por todos os poucos momentos que passamos juntos com muita alegria!", escreveu ele no Twitter.

O jornalista de 45 anos passou por uma cirurgia para aliviar a passagem intracraniana e estava internado na UTI, em coma. Segundo o hospital, Rodrigues também teve quadro de cefaleia, vômitos e desorientação.

Que tristeza enorme e que choque a partida precoce do querido Rodrigo Rodrigues. Desejo força, amor e paz a toda sua família e também a nós, seus amigos e conhecidos, que o admirávamos muito. Grato por todos os poucos momentos que passamos juntos com muita alegria! ❤️🙏🏼 — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) July 28, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.