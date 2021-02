Marcelo Coelho, na Folha, defende prisão de outros golpistas, além de Daniel Silveira

247 - O jornalista Marcelo Coelho destaca, em sua coluna desta quinta-feira (25) na Folha de S. Paulo, que além do deputado Daniel Silveira (PSL-SP), é preciso prender mais pessoas, incluindo militares, que defendem a implantação de uma ditadura no Brasil. "É preciso prender mais gente, antes que seja tarde demais”, afirma.

Coelho avalia que o vídeo divulgado pelo parlamentar, com ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), serviu para relembrar “que não se teve coragem para reagir às provocações do general Eduardo Villas Bôas, três anos atrás” e que “já é tempo de cessarmos com tantos rapapés diante da arrogância militar”.

“O fato é que a sociedade brasileira ainda tem medo dos militares. Sempre que consultado, o STF reafirma os princípios da anistia aos torturadores e assassinos a serviço do regime”, ressalta Coelho. “Sem nenhum obstáculo real pela frente, é natural o avanço dos que sempre defenderam a ditadura militar, e querem instituí-la de novo”, completa.

"O vídeo de Silveira foi um novo passo, especialmente grotesco, nessa direção. Atacado diretamente, o Supremo reagiu, e teve apoio do Congresso. Mas o bolsonarismo prepara, a olhos vistos, um golpe até 2022, ou logo depois das eleições", afirma o jornalista.

“As instituições democráticas, tímidas desde 1988, têm deixado esse avanço acontecer. Por medo, cumplicidade ou indiferença, naturaliza-se uma situação com Paulo Guedes no céu e com a PM, o Exército e as milícias aqui embaixo. É preciso prender mais gente, antes que seja tarde demais”, finaliza.

