Marcelo Queiroga tenta defender Bolsonaro após enchentes em SP e apanha na internet

247 - O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga resolveu defender Jair Bolsonaro (PL) das críticas após enchentes que aconteceram no litoral do estado de São Paulo no último final de semana. O ex-ministro postou uma foto de Jair Bolsonaro dentro de um transporte aéreo sobrevoando uma região afetada por chuvas.

"A mídia militante não tem limites, agora superdimensionando a ida do atual mandatário visitar o desastre natural em São Sebastião em São Paulo. O PR @jairbolsonaro, em episódio similar visitou as áreas afetadas na Bahia, Pernambuco e Petrópolis", afirmou Queiroga.

Usuários reagiram. "Agora posta vídeo dele visitando hospital durante a pandemia - só pra gente ver um negócio". Queiroga foi alvo da CPI da Covid, que, em 2021, sugeriu a autoridades o indiciamento de 80 pessoas, entre elas o ex-ministro e Jair Bolsonaro.

Um perfil no Twitter criticou a postagem do ex-ministro. "Fez um orçamento com 25 MIL para socorrer vítimas de tragédia no país todo para todo o ano de 2023. 25 mil reais. Lula tá tirando leite de pedra". O internauta fez referência à informação do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, de que o governo Bolsonaro deixou apenas R$ 25 mil para ajudar as vítimas de catástrofes naturais.

Houve forte apoio integral à população afetada. O Ministério da Saúde, apoiou com medicamentos, recursos humanos e na reconstrução das unidades de saúde. — Marcelo Queiroga 🇧🇷🇧🇷 (@mqueiroga2) February 20, 2023

Agora posta vídeo dele visitando hospital durante a pandemia - só pra gente ver um negócio. 🤣🤣🤣🤣🤣 — ⬛️ Democrata Corinthiano ⬛️ (@ectro_) February 21, 2023

Fez um orçamento com 25 MIL para socorrer vítimas de tragédia no país todo para todo o ano de 2023. 25 MIL REAIS. Lula tá tirando leite de pedra, só hj enviou 2 milhões para compra de cestas básicas, artigos de higiene e limpeza. Qualquer comparação é desrespeito com as vítimas — rosefoltran 🚩 (@rosefoltran) February 20, 2023

