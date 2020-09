Marcelo Rubens Paiva questiona se Toffoli sabe o que é democracia

"Toffoli ter dito que nunca viu Bolsonaro com 'nenhuma atitude contra a democracia' me faz perguntar se ele sabe o que é uma democracia", escreveu o jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva no Twitter edit

247 - O jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva criticou Dias Toffoli, após o presidente do Supremo Tribunal Federal afirmar que "nunca" viu do governo Jair Bolsonaro uma atitude contra a democracia.

"Toffoli ter dito que nunca viu Bolsonaro com 'nenhuma atitude contra a democracia' me faz perguntar se ele sabe o que é uma democracia", escreveu o jornalista no Twitter.

Em coletiva de imprensa sobre o balanço da sua gestão à frente do Supremo, Toffoli rasgou elogios ao atual governo.

"De todo relacionamento que tive com o presidente Jair Bolsonaro e com seus ministros de Estado, nunca vi da parte deles nenhuma atitude contra a democracia. Meu diálogo com ele sempre foi direto, sempre foi franco, sempre foi respeitoso".

Toffoli ter dito que nunca viu Bolsonaro com “nenhuma atitude contra a democracia” me faz perguntar se ele sabe o que é uma democracia — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) September 6, 2020

Segundo uma reportagem de Veja publicada em agosto do ano passado, Toffoli tentou impedir uma eventual queda de Bolsonaro. O presidente do STF confirmou que o Brasil esteve à beira de uma crise institucional entre os meses de abril e maio, e disse que atuou para tentar acalmar a situação. Os setores político e empresarial estavam muito insatisfeitos com o presidente Jair Bolsonaro.

Um grupo de parlamentares resolveu tirar da gaveta um projeto que previa a implantação do parlamentarismo. Empresários do setor industrial discutiam a possibilidade de um impeachment do presidente.

Quando o clima esquentou, Bolsonaro, Toffoli, o deputado Rodrigo Maia (DME-RJ), presidente da Câmara, e o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, além de autoridades militares, se reuniram separadamente mais de três dezenas de vezes e fizeram o chamado Pacto dos Três Poderes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.