Marcelo Tas diz que Glenn tem "imenso ego" e recebe resposta: colaborou com os EUA

247 - O apresentador de TV, ator e escritor Marcelo Tas causou polêmica nas redes sociais ao criticar a campanha de internautas que cobravam o programa Roda Viva, da TV Cultura, para que convidassem um jornalista do site The Intercept, responsável pela Vaza Jato, para entrevistar o ministro da Justiça, Sergio Moro.

Em um tuíte dedicado ao jornalista Glenn Greenwald, diretor do The Intercept Brasil, Tas disparou grosserias: "O seu grande problema @ggreenwald é encontrar espaço para estacionar o seu IMENSO ego. O @rodaviva é uma instituição brasileira plenamente reconhecida. Não precisa do seu pitaco. Faça mais jornalismo e menos marketing, rapazola".

Isso porque pouco antes Glenn Greenwald havia feito críticas à imprensa em seu conluio com a Lava Jato e "medo" de Sergio Moro e definiu como "covarde e indesculpável" a possibilidade de o Intercept não estar presente na bancada de entrevistadores de Moro na próxima segunda-feira 20.

Tas recebeu uma série de críticas por sua postagem e seu nome foi parar entre os temas mais comentados no Twitter. "'Faça mais jornalismo e menos marketing', disse Marcelo Tas para um vencedor do Pulitzer e do Oscar de melhor documentário", lembrou um internauta, em referência ao documentário Citizenfour.

Mas a resposta de maior repercussão foi a do próprio Glenn, que lembrou que Tas 'colaborou' com os Estados Unidos, de acordo com documentos do WikiLeaks. "Interessante email do arquivo de Hillary sobre como usaram @MarceloTas para 'validar e ampliar' mensagens dos EUA", publicou o jornalista.

O seu grande problema @ggreenwald é encontrar espaço para estacionar o seu IMENSO ego. O @rodaviva é uma instituição brasileira plenamente reconhecida. Não precisa do seu pitaco. Faça mais jornalismo e menos marketing, rapazola https://t.co/L9Q7I33JQM — Marcelo Tas (@MarceloTas) January 14, 2020