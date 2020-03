247 - O advogado Marcelo Uchoa, da Associação Juristas pela Democracia, defendeu nesta quarta-feira, 4, mobilização pelo impeachment de Jair Bolsonaro.

"Crime é crime: precisa ser denunciado, apurado, decidido e, se for o caso, sancionado. O presidente tem sistematicamente ignorado o art.85 da CF e a lei 1079/50 Cabe pedido de impeachment. Encampemos o #ForaBolsonaro nas ruas nas mobilizações de março!#ImpeachmentDeBolsonaro", escreve Uchoa pelo Twitter.

Em mais um episódio de quebra de decoro perante o cargo de presidente, Jair Bolsonaro apareceu nesta quarta com um humorista vestido de presidente, que distribuiu bananas a jornalistas presentes na porta do Palácio do Alvorada (leia mais no Brasil 247).

A "palhaçada" de Bolsonaro ocorre no mesmo dia da divulgação de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2019 foi o menor dos últimos três anos, com crescimento de apenas 1,1%.