Marcia Tiburi denuncia censura do Instagram a live sobre Bolsonaro

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi denunciou a censura do Instagram a uma live que pretendia realizar sobre o governo Bolsonaro. O evento deveria ter ocorrido no primeiro dia do ano e pretendia discutir como traçar estratégias para superar o fascismo no Brasil. Confira seu post:

A live « precisamos conversar sobre Boolsonaro » foi censurada no Instagram. A esfera digital está dominada por fascistas. https://t.co/mjEysF7l5U — Marcia Tiburi (@marciatiburi) January 1, 2022

