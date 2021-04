Márcia Tiburi diz que Pedro Bial não vale nem o esforço de um tweet

247 - A filósofa e escritora Márcia Tiburi afirmou nesta quinta-feira (15) que não vale a pena reagir ao ataque do apresentador da Globo Pedro Bial ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Tem pessoas sem valor nenhum que são supervalorizavas no nosso país. Um deles é um jornalista medíocre e puxa saco de patrão. Não vale nem o esforço desse Tweet", disse Tiburi pelo Twitter.

O biógrafo oficial do empresário Roberto Marinho, Pedro Bial, destilou seu preconceito contra o ex-presidente Lula e disse que só o entrevistaria com um detector de mentiras, em entrevista ao Manhattan Connection. Além de autor com um livro que esconde a verdade sobre o patrão, Bial se notabilizou como apresentador do BBB, um programa de baixa qualidade cultural no País.

